Luka Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Mihaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Mihaljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Mihaljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Mihaljevic 12 Ekim 1993 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Mihaljević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Mihaljevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Mihaljevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luka Mihaljevic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Mihaljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Mihaljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Mihaljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Mihaljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2017 yılında Slovan Nemsova

10 Ağu 2018 yılında Marsonia 1909

25 Şubat 2019 yılında Cibalia

26 Temmuz 2019 yılında Bijelo Brdo

Luka Mihaljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Mihaljevic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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