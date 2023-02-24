Luka Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Mihaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Mihaljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Mihaljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Mihaljevic 24 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Лука Михаљевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Mihaljevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDENGOALMNE yapmaktadır. Luka Mihaljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Mihaljevic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Mihaljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Mihaljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ağustos 2021 yılında Mladost DG
9 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac
Luka Mihaljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Mihaljevic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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