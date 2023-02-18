Luka Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Milojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Milojevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Milojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Milojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Milojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Milojevic 9 Haziran 2003 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Milojevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Milojevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Milojevic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Milojevicboyu ve yaşı kaç

Luka Milojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Milojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Milojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Milojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2019 yılında Apolon 4 U17

30 Haziran 2020 yılında FK Radnicki U17

1 Temmuz 2020 yılında Kragujevac U19

Luka Milojevic kimdir

Luka Milojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Milojevic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Luka Milojevic nereli

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