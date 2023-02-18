Luka Milovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Milovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Milovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Milovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Milovanovic 13 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Milovanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Milovanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Milovanovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Milovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Milovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Milovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Milovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Uzice

1 Ağu 2020 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2021 yılında Sloboda Uzice

Luka Milovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Milovanovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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