Luka Mirkovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Mirkovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Mirkovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Mirkovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Mirkovi 1 Kasım 1990 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Mirkovi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 4 Ağustos 2015 tarihinde katılmıştır. Luka Mirkovi'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Mirkovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Mirkovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Mirkovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Mirkovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2014 yılında FK Mladost

4 Ağustos 2015 yılında B. Podgorica

Luka Mirkovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Mirkovi şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Luka Mirkovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 18 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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