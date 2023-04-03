Luka Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Mladenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Mladenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Mladenovic 15 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Mladenovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Luka Mladenovic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Mladenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Mladenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Mladenovic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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