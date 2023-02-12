Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Modric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Modric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Modric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Modric 9 Eylül 1985 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luka Modrić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Modric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Luka Modric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 27 Ağu 2012 tarihinde katılmıştır. Luka Modric'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Modric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lukamodric10

http://instagram.com/lukamodric10/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/ModricLuka10

Luka Modric Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luka Modric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 55.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luka Modric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Modric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında NK Zadar U17

8 Ağu 2001 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2002 yılında Dinamo Zagreb

29 Temmuz 2003 yılında Zrinjski Mostar

30 Haziran 2004 yılında Dinamo Zagreb

13 Temmuz 2004 yılında Inter Zapresic

12 Ocak 2005 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2008 yılında Tottenham

27 Ağu 2012 yılında Real

Luka Modric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Modric şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Luka Modric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 10 numaralı formasıyla 1 Mart 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 162 maçta 23 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.