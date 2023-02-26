Luka Nanava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Nanava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Nanava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Nanava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Nanava 19 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ნანავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Nanava Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Nanava'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Nanava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Nanava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Nanava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Nanava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Merani Martvili

Luka Nanava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Nanava şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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