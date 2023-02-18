Luka Nenadovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Nenadovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Nenadovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Nenadovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Nenadovic 30 Haziran 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Ненадовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Nenadovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Nenadovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Nenadovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Nenadovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Nenadovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Nenadovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Nenadovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2019 yılında Brodarac U17

5 Ağu 2020 yılında Rad U17

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Luka Nenadovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Nenadovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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