Luka Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Nikolic 14 Kasım 2002 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Николић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Nikolic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Nikolic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički

6 Ağu 2021 yılında BASK Belgrad

31 Aralık 2021 yılında Čukarički

11 Şubat 2022 yılında Macva

30 Haziran 2023 yılında Čukarički

Luka Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Nikolic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Nikolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Belgrad,FK Čukarički

Sırbistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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