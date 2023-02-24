Luka Nizic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Nizic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Nizic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Nizic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Nizic 5 Temmuz 2000 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Nižić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Nizic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Nizic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Nizic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Nizic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Nizic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Nizic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Nizic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2017 yılında HASK ZG U17

1 Temmuz 2017 yılında HASK Zagreb U19

9 Nisan 2018 yılında HASK Zagreb

17 Ağustos 2018 yılında Din. Zagreb U19

26 Ağustos 2019 yılında HASK Zagreb

6 Şubat 2020 yılında Din. Zagreb II

7 Şubat 2020 yılında NK Krsko

30 Haziran 2020 yılında Din. Zagreb II

24 Ağustos 2020 yılında NK Ljubuski

9 Ağustos 2021 yılında AO Trikala

1 Ocak 2022 yılında GOSK Gabela

Luka Nizic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Nizic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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