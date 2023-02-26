Luka Nozadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Nozadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Nozadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Nozadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Nozadze 25 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ნოზაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Nozadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Nozadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 24 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Nozadze'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Nozadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Nozadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Nozadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Nozadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Guria

1 Ocak 2017 yılında Sioni Bolnisi

6 Ocak 2019 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2019 yılında Rustavi

24 Şubat 2020 yılında FC Gagra

Luka Nozadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Nozadze şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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