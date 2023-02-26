Luka Parkadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Parkadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Parkadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Parkadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Parkadze 6 Nisan 2005 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა პარკაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Parkadze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Luka Parkadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Parkadze'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Parkadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Parkadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Parkadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Parkadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2023 yılında FC Bayern II

Luka Parkadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Parkadze şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Luka Parkadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U18 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 5 gol atmıştır.

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