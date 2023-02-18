Luka Pavkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Pavkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Pavkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Pavkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Pavkovic 18 Şubat 1993 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Pavković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Pavkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Pavkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Pavkovic'nin NK Rudes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Pavkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Pavkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Pavkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Pavkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2012 yılında HASK Zagreb

22 Şubat 2013 yılında NK Tresnjevka

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2013 yılında VfB Speldorf

8 Ağu 2014 yılında NK Bistra

6 Şubat 2015 yılında NK Kustosija

3 Ağu 2020 yılında NK Rudes

10 Şubat 2021 yılında NK Kustosija

22 Temmuz 2022 yılında NK Rudes

Luka Pavkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Pavkovic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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