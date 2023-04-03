Luka Peic Tukuljac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Peic Tukuljac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luka Peic Tukuljac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Peic Tukuljac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.