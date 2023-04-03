Luka Peic Tukuljac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Peic Tukuljac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Peic Tukuljac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Peic Tukuljac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Peic Tukuljac 20 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Peic Tukuljac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Peic Tukuljac'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Peic Tukuljac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Peic Tukuljac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Spartak U17
1 Ocak 2022 yılında Spartak U19
Luka Peic Tukuljac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Peic Tukuljac şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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