Luka Pejovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Pejovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Pejovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Pejovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Pejovic 22 Haziran 1999 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Pejovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Pejovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Pejovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Pejovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Pejovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Pejovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Pejovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2018 yılında Borac Cacak U19

16 Ağu 2019 yılında Radnicki Srem

1 Temmuz 2022 yılında Macva

Luka Pejovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Pejovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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