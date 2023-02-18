Luka Petek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Petek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Petek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Petek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Petek 13 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Petek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Petek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 7 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Luka Petek'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Petek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Petek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Petek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Petek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2019 yılında NK Aluminij

8 Ağu 2019 yılında Drava Ptuj

31 Aralık 2019 yılında NK Aluminij

Luka Petek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Petek şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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