Luka Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Petrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Petrovic 21 Haziran 1997 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Петровић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Petrovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Petrovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Petrovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Petrovicboyu ve yaşı kaç

Luka Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Rad Belgrad

2 Ocak 2016 yılında Zarkovo

30 Haziran 2016 yılında Rad Belgrad

13 Ağu 2016 yılında Zarkovo

30 Haziran 2017 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Pancevo

31 Ocak 2018 yılında Rad Belgrad

1 Şubat 2018 yılında Dinamo Pancevo

21 Ocak 2020 yılında Vrsac

1 Ağu 2020 yılında Zelez. Pancevo

Luka Petrovic kimdir

Luka Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Petrovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Rad Belgrad

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Luka Petrovic nereli

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