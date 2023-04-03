Luka Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Petrovic 24 Nisan 2005 tarihinde Paraćin şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Petrovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Napredak Krusevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Petrovic'nin FK Napredak Krusevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Mart 2021 yılında Napredak U17
1 Temmuz 2022 yılında Napredak U19
Luka Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Petrovic şuan FK Napredak Krusevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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