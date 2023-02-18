Luka Pihler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Pihler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Pihler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Pihler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Pihler 10 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Pihler Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Pihler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luka Pihler'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Pihler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Pihler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Pihler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Pihler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2017 yılında NK Krsko U19

26 Temmuz 2017 yılında NK Tromejnik

30 Haziran 2018 yılında NK Krsko

10 Temmuz 2018 yılında NK Odranci

1 Temmuz 2019 yılında Beltinci

Luka Pihler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Pihler şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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