Luka Posinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Posinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Posinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Posinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Posinkovic 11 Temmuz 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Posinković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Posinkovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Posinkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Posinkovic'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Posinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Posinkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Posinkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Posinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2016 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

15 Şubat 2022 yılında HNK Rijeka U19

26 Temmuz 2022 yılında NK Fuzinar

Luka Posinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Posinkovic şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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