Luka Prpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Prpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Prpa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Prpa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Prpa 29 Ocak 1998 tarihinde Milwaukee, Wisconsin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Prpa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Prpa'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Prpa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Luka_Prpa

Luka Prpa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Prpa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Prpa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Prpa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Golden Eagles

1 Mayıs 2017 yılında OKC Energy U-23

1 Ağustos 2017 yılında Golden Eagles

1 Mayıs 2018 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2018 yılında Golden Eagles

9 Ocak 2020 yılında Houston

27 Şubat 2020 yılında RGV FC Toros

15 Şubat 2021 yılında Hartford

Luka Prpa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Prpa şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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