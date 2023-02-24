Luka Prslja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Prslja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Prslja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Prslja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Prslja 2 Mart 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Pršlja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Prslja Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Prslja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Prslja'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Luka Prslja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Prslja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Prslja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Prslja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2012 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19

30 Ocak 2023 yılında Zrinjski Mostar

Luka Prslja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Prslja şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Prslja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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