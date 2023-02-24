Luka Pusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Pusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Pusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Pusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Pusic 12 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Pušić Luka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Pusic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Pusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına - tarihinde katılmıştır. Luka Pusic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Pusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Pusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Pusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Pusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Pusic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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