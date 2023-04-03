Luka Puzovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Puzovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Puzovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Puzovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Puzovic 23 Temmuz 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Пузовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Puzovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Puzovic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Luka Puzovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Puzovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Vozdovac U19
Luka Puzovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Puzovic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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