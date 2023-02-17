Luka Racic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Racic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Racic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Racic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Racic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Racic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Racic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Racic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Racic 8 Mayıs 1999 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka,Karadağ uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Racic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Luka Racic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Racic'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Racic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukaracic57/

Luka Racicboyu ve yaşı kaç

Luka Racic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Racic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Racic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Racic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Kopenh. U19

5 Temmuz 2018 yılında Brentford B

1 Temmuz 2019 yılında Brentford

21 Ağu 2020 yılında Northampton

3 Ocak 2021 yılında Brentford

31 Ocak 2022 yılında HB Köge

30 Haziran 2022 yılında Brentford

31 Ağu 2022 yılında SönderjyskE

Luka Racic kimdir

Luka Racic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Racic şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Luka Racic nereli

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