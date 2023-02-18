Luka Ratkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Ratkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Ratkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Ratkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Ratkovic 9 Nisan 1997 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Ратковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Ratkovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Ratkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Ratkovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Ratkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Ratkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Ratkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Ratkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2016 yılında Apol. Limassol

30 Eylül 2016 yılında Anagen.Derynias

30 Haziran 2017 yılında Apol. Limassol

30 Ağu 2017 yılında Rad Belgrad

29 Ocak 2018 yılında FK Mladost

27 Haziran 2018 yılında Dinamo Vranje

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2019 yılında Backa

1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

13 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Javor-Matis

Luka Ratkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Ratkovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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