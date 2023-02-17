Luka Reischl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Reischl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Reischl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Reischl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Reischl 10 Ocak 2004 tarihinde Schwarzach im Pongau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Reischl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Key United yapmaktadır. Luka Reischl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Reischl'nin FC Liefering ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luka Reischl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Reischl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Reischl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Reischl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Radstadt Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Bischofsh. Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U16

1 Ağu 2020 yılında FC Liefering

Luka Reischl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Reischl şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Reischl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UFC Altenmarkt (2008-)

Avusturya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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