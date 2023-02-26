Luka Robakidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Robakidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Robakidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Robakidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Robakidze 7 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა რობაქიძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Robakidze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Robakidze'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Robakidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Robakidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Robakidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Robakidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında FC Samtredia

4 Şubat 2022 yılında FC MAS Taborsko

1 Ağustos 2022 yılında FC Samtredia

Luka Robakidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Robakidze şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Merani Tbilisi Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.