Luka Romac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Romac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Romac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Romac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Romac 18 Ağu 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Romac Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Romac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Romac'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Romac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Romac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Romac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Romac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

14 Şubat 2022 yılında Lokomotiva U19

11 Temmuz 2022 yılında NK Jarun

Luka Romac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Romac şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Romac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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