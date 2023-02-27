Luka Sanikidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Sanikidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Sanikidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Sanikidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Sanikidze 19 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა სანიკიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Sanikidze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Sanikidze'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Sanikidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Sanikidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Sanikidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Sanikidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Saburtalo

1 Ağustos 2017 yılında FC Telavi

1 Ocak 2023 yılında Liepaja

Luka Sanikidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Sanikidze şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Sanikidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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