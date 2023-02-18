Luka Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Savic 17 Haziran 2001 tarihinde Uzice şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Савић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Savic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Savic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Savic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U19

14 Ocak 2020 yılında Sloboda Uzice

5 Ekim 2020 yılında Zlatibor

11 Şubat 2022 yılında Budućnost

30 Haziran 2022 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2022 yılında Budućnost

1 Şubat 2023 yılında Mladost

Luka Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Savic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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