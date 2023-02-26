Luka Silagadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Silagadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Silagadze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Silagadze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Silagadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Silagadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Silagadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Silagadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Silagadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Silagadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Silagadze 21 Nisan 1999 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა სილაგაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Silagadze Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Silagadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Silagadze'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Silagadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Silagadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Silagadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Silagadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

10 Ocak 2020 yılında Valmiera

23 Ocak 2023 yılında Saburtalo

Luka Silagadze kimdir

Luka Silagadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Silagadze şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Silagadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Luka Silagadze nereli

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