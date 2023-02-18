Luka Skaricic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Skaricic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Skaricic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Skaricic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Skaricic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Skaricic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Skaricic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Skaricic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Skaricic 28 Ocak 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Škaričić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Skaricic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Skaricic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Skaricic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Skaricicboyu ve yaşı kaç

Luka Skaricic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Skaricic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Skaricic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Skaricic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

1 Şubat 2022 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2023 yılında Hajduk Split

Luka Skaricic kimdir

Luka Skaricic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Skaricic şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Luka Skaricic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Luka Skaricic nereli

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