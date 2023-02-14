Luka Sliskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Sliskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Sliskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Sliskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Sliskovic 4 Nisan 1995 tarihinde Zofingen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Sliskovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eurosportsmanagement GmbH yapmaktadır. Luka Sliskovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Sliskovic'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Sliskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luka Sliskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Sliskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Sliskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında SC Kriens Alt.

1 Ocak 2011 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2011 yılında Luzern U17

1 Temmuz 2012 yılında Luzern U18

1 Ocak 2013 yılında Luzern U21

1 Ocak 2016 yılında FC Luzern

5 Şubat 2016 yılında FC Biel-Bienne

1 Mayıs 2016 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2016 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2017 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2017 yılında FC Winterthur

3 Ağu 2020 yılında 1.FC Magdeburg

31 Ağu 2022 yılında FC Schaffhausen

Luka Sliskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Sliskovic şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Sursee (2002-2008), SC Kriens (2008-12/2010/2011-2012), FC Luzern (01/2011-2011/2012-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.