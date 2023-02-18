Luka Smoljo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Smoljo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Smoljo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Smoljo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Smoljo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Smoljo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Smoljo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Smoljo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Smoljo 28 Ocak 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Smoljo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luka Smoljo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Smoljo'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Smoljoboyu ve yaşı kaç

Luka Smoljo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Smoljo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Smoljo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Smoljo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2009 yılında Kustosija Jgd

1 Temmuz 2011 yılında Kustosija U17

6 Temmuz 2012 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2013 yılında Lokomotiva U19

13 Şubat 2015 yılında NK Lucko

30 Haziran 2015 yılında NK Lokomotiva

12 Şubat 2016 yılında NK Lucko

15 Haziran 2016 yılında NK Lokomotiva

10 Ağu 2016 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2017 yılında NK Lokomotiva

31 Ağu 2017 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2018 yılında NK Lokomotiva

15 Şubat 2019 yılında NK Rudes

30 Haziran 2019 yılında NK Lokomotiva

6 Mart 2020 yılında RFS

20 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2021 yılında Hrv Dragovoljac

11 Ağu 2021 yılında NK Kustosija

Luka Smoljo kimdir

Luka Smoljo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Smoljo şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Luka Smoljo nereli

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