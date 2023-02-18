Luka Socic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Socic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Socic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Socic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Socic 12 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Sočič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Socic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS-SPORT yapmaktadır. Luka Socic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Socic'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Socic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Socic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Socic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Socic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında Beltinci

30 Haziran 2021 yılında NS Mura

20 Temmuz 2021 yılında Beltinci

Luka Socic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Socic şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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