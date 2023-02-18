Luka Spudic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Spudic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Spudic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Spudic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Spudic 10 Mart 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Spudić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Spudic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Spudic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 9 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Luka Spudic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Spudic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Spudic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Spudic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Spudic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2019 yılında HASK Zagreb

9 Ağu 2019 yılında NK Jarun

Luka Spudic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Spudic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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