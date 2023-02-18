Luka Stepancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Stepancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Stepancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Stepancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Stepancic 1 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Stepancic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Stepancic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Stepancic'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Stepancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Stepancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Stepancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Stepancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Kras Repen

1 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

Luka Stepancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Stepancic şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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