Luka Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Stojanovic 15 Kasım 1996 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Стојановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Stojanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Stojanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Stojanovic'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Pancevo

1 Temmuz 2015 yılında Slavija (Ko)

1 Temmuz 2016 yılında BASK Belgrad

1 Temmuz 2017 yılında Jedinstvo Sur

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Vranje

14 Ağustos 2018 yılında Kolubara

1 Temmuz 2019 yılında Zelez. Pancevo

1 Ekim 2021 yılında Levski Lom

30 Ocak 2022 yılında IMT Belgrad

8 Eylül 2022 yılında Zlatibor

25 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında SSU Poli

Luka Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Stojanovic şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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