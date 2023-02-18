Luka Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Stojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Stojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Stojkovic 28 Ekim 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Stojković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Stojkovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTM yapmaktadır. Luka Stojkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 22 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Stojkovic'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Stojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Stojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Stojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Stojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U19

22 Mart 2021 yılında NK Lokomotiva

Luka Stojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Stojkovic şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Luka Stojkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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