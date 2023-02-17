Luka Sucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Sucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Sucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Sucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Sucic 8 Eylül 2002 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Sučić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Sucic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Robert Schneider yapmaktadır. Luka Sucic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Sucic'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Sucic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luka_sucic/

Luka Sucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Sucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luka Sucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Sucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Edelweiß Jug.

1 Şubat 2016 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U15

1 Ocak 2017 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Liefering

1 Ağu 2020 yılında RB Salzburg

Luka Sucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Sucic şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Sucic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Alkoven (04/2009-)

Hırvatistan takımında 25 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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