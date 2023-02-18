Luka Svetlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Svetlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Svetlicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Svetlicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Svetlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Svetlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Svetlicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Svetlicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Svetlicic 30 Eylül 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Svetlicic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Svetlicic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Svetlicic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Svetlicicboyu ve yaşı kaç

Luka Svetlicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Svetlicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Svetlicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Svetlicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki Obrenovac

24 Temmuz 2020 yılında BSK Borca

17 Ocak 2022 yılında OFK Belgrad

8 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Luka Svetlicic kimdir

Luka Svetlicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Svetlicic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Luka Svetlicic nereli

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