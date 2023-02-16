Luka Tankulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Tankulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Tankulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Tankulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Tankulic 21 Haziran 1991 tarihinde Ahlen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Tankulić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Tankulic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Luka Tankulic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 4 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Luka Tankulic'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Tankulic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukatankulic10/

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Luka Tankulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Tankulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Tankulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Tankulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RW Ahlen U19

1 Eylül 2009 yılında Rot Weiss Ahlen

1 Ocak 2011 yılında Düsseldorf II

30 Haziran 2011 yılında Rot Weiss Ahlen

1 Temmuz 2011 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2012 yılında Wolfsburg II

21 Temmuz 2014 yılında Dundee FC

28 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2016 yılında SF Lotte

4 Ocak 2018 yılında SV Meppen

Luka Tankulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Tankulic şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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