Luka Tasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Tasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Tasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Tasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Tasic 30 Kasım 2003 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Тасић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Tasic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Tasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Tasic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Tasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Tasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Tasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Tasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Indjija

Luka Tasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Tasic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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