Luka Tolordava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Tolordava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Tolordava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Tolordava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Tolordava 25 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Tolordava Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Luka Tolordava'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Tolordava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Tolordava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Tolordava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Tolordava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Tolordava şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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