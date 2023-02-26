Luka Toronjadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Toronjadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luka Toronjadze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Toronjadze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.