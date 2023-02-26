Luka Toronjadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Toronjadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Toronjadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Toronjadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Toronjadze 13 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ტორონჯაძე şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Toronjadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Zana futbol takımında oynamaktadır. FC Zana takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Toronjadze'nin FC Zana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Toronjadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Toronjadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Gagra II
1 Ocak 2019 yılında FC Gagra
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2021 yılında Kolkheti II
1 Şubat 2023 yılında FC Zana
Luka Toronjadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Toronjadze şuan FC Zana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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