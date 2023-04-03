Luka Trifunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Trifunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Trifunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Trifunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Trifunov 28 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Trifunov Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RFK Novi Sad 1921 U17 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 U17 takımına - tarihinde katılmıştır. Luka Trifunov'nin RFK Novi Sad 1921 U17 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Trifunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Trifunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Trifunov şuan RFK Novi Sad 1921 U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.