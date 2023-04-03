Luka Trifunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Trifunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luka Trifunov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Trifunov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.