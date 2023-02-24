Luka Tunjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Tunjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Tunjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Tunjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Tunjic 7 Mart 2001 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Tunjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Tunjic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iStar Football yapmaktadır. Luka Tunjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 21 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Tunjic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Tunjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Tunjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Tunjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Tunjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2020 yılında FK MDK U19

1 Temmuz 2020 yılında Mladost Kakanj

21 Eylül 2020 yılında FK Rudar Kakanj

Luka Tunjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Tunjic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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