Luka Velikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Velikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Velikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Velikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Velikic 1 Ocak 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Великић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Velikic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Luka Velikic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Velikic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Velikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Velikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Velikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Velikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2019 yılında Valencia U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

25 Ağu 2020 yılında CA Osasuna Prom

13 Temmuz 2021 yılında Kolubara

14 Eylül 2022 yılında Radnik

Luka Velikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Velikic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Luka Velikic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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